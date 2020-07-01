01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Tunceli'de PKK'nın bombalı düzeneği ele geçirildi

Tunceli'de PKK'nın bombalı düzeneği ele geçirildi

'de terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, PKK tarafından kurulan 1 adet düzeneği ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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PKK'NIN BOMBALI SALDIRI PLANI ELE GEÇİRİLDİ
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Haziran 2020 tarihinde -Ovacık Kırsalında başlatılan 'Şehit J.Uzm.Çvş. Caner Erden-954' operasyonu kapsamında, 1 adet düzeneği, 12 adet büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirilmiştir" denildi.



Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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