Tunceli'de PKK'nın bombalı düzeneği ele geçirildi
Tunceli'de terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, PKK tarafından kurulan 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Haziran 2020 tarihinde Tunceli-Ovacık Kırsalında başlatılan 'Şehit J.Uzm.Çvş. Caner Erden-954' operasyonu kapsamında, 1 adet EYP düzeneği, 12 adet büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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