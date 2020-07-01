Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?
Bugün açılacak yerler nereler? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gösterilen büyük başarının ardından kontrollü normal hayata geçiş başlamıştı. Bu kapsamda bazı işletmelerin yeniden faaliyete başlaması ile birlikte sinema salonları ve internet kafeler gibi mekanların hangi tarihte açılacağı merak ediliyordu. Peki, bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı? İşte cevaplar...
Bugün nereler açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası kapalı olan işletmeler kademeli olarak açılıyor. Kafeler, çay bahçeleri, restoranlar gibi mekanların faaliyete geçmesinin ardından internet kafeler, düğün salonları, sinema salonlarının açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Normalleşme takvimi sürecinde bu mekanların hangi tarihte açılaağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı? İşte merak edilenler...
BUGÜN NERELER AÇILACAK? (1 TEMMUZ)
1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ve sinema salonları yeniden hizmet vermeye başlayacak.
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