İstanbul'da silah ticaretini açığa çıkaran operasyon

İstanbul Emniyeti Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Silah Ticareti" ve "Parada Sahtecilik" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Edinilen bilgiye göre, 25 Haziran günü Sultanbeyli ilçesinde ekipler tarafından şüphelenilerek durdurulan Afganistan uyruklu İzzet H. (27) isimli şahsın üstü arandı. Yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek ve 500 TL sahte para ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ

Şahıs gözaltına alınırken yapılan çalışmaların devamında; Afganistan uyruklu İzzet H. bahse konu ruhsatsız tabanca ve sahte parayı Kahrıman M., (39) isimli bir şahıstan aldığını itiraf etti. Bunun üzerine Kahrıman M., isimli şahsın Ataşehir'de bulunan iş yeri tespit edildi.

İş yerinde bulunan Kahrıman M., yakalanarak gözaltına alındı. Alınan arama kararına istinaden iş yerinde yapılan aramalarda; 3 parça halinde 47.7 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan Afganistan uyruklu İzzet H. (27) ve Kahrıman M., (39) isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH