Kırıkkale’ye güzel haber! İnsansız kara araçları burada üretilecek
Kırıkkale'ye kurulması planlanan 'insansız kara araçları' üretim merkezi için AR-GE çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, kentteki Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan 'insansız kara araçları' üretim merkezinin AR-GE çalışmalarının Teknopark'ta devam ettiğini söyledi.
"ARSA TAHSİSİ YAPILDI"
Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde arsa tahsisinin yapıldığını belirten Varlı, "Cumhurbaşkanımız 5 Şubat'ta Delice ilçesini ziyaret etmişti. Kırıkkale'de 'insansız kara taşıtı' üretim merkezi olacak diye bir taahhütte bulunmuştu. Bu 'insansız kara taşıtı' üretimi yine Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklığında kurulan bir şirket tarafından imalatı yapılacak. Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu olduğu şirket, şuan itibariyle resmen kuruldu. Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi yapıldı" dedi.
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