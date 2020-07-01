01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kırıkkale’ye güzel haber! İnsansız kara araçları burada üretilecek

Kırıkkale’ye güzel haber! İnsansız kara araçları burada üretilecek

'ye kurulması planlanan 'insansız kara araçları' üretim merkezi için çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı , kentteki Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan 'insansız kara araçları' üretim merkezinin AR-GE çalışmalarının Teknopark'ta devam ettiğini söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
ABONE OL
KIRIKKALE’YE GÜZEL HABER! İNSANSIZ KARA ARAÇLARI BURADA ÜRETİLECEK

"ARSA TAHSİSİ YAPILDI"
Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde arsa tahsisinin yapıldığını belirten Varlı, "Cumhurbaşkanımız 5 Şubat'ta Delice ilçesini ziyaret etmişti. 'de 'insansız kara taşıtı' üretim merkezi olacak diye bir taahhütte bulunmuştu. Bu 'insansız kara taşıtı' üretimi yine Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklığında kurulan bir şirket tarafından imalatı yapılacak. Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu olduğu şirket, şuan itibariyle resmen kuruldu. Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi yapıldı" dedi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA