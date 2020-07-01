01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Başkan , Alman Şansölyesi Angela ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın , Almanya Başbakanı Sayın Angela ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmış, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirilmiştir."

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