Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmış, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirilmiştir."