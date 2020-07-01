01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Nuri Ersoy Almanya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı ile Kültür ve , turim konusu başta olmak üzere ikili ilişkileri görüşmek için gidecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE BAKAN NURİ ERSOY ALMANYA'YA GİDECEK

Dışişleri Bakanı ile Kültür ve yarın 'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Ersoy'un, üst düzey yetkililerin de yer aldığı bir heyetle Almanya'ya yarın çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadelede iş birliğinin yanı sıra turizm başta olmak üzere ikili ilişkiler, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

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