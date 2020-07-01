01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan , Cumhurbaşkanlığı 'nde basına kapalı olarak Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN KRİTİK İSMİ KABUL ETTİ

Başkan , Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı 'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 30 dakika sürdü.

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