02 Temmuz 2020, Perşembe
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: İzlemek en kolayı değil mi?

, Başkan Erdoğan'ın düzenlemesiyle ilgili sözlerini çarpıtarak algı operasyonu peşine düşen ve İYİ Parti Genel Başkanları ve 'e cevap verdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in algı operasyonu çabalarına; gecesi Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini televizyonda izlediği kareyi koyarak "İzlemek hep en kolayı değil mi?" sorusuyla karşılık verdi.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020
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AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: İZLEMEK EN KOLAYI DEĞİL Mİ?

, Başkan 'ın düzenlemesi ile ilgili sözlerini çarpıtarak algı oluşturma çabası içine giren ve İYİ Parti başkanlarına çarpıcı bir cevap verdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı 'in çarpıtma çabalarına; gecesi Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini televizyonda izlediği kareyi koyarak "İzlemek hep en kolayı değil mi?" sorusuyla karşılık verdi.

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