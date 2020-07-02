AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: İzlemek en kolayı değil mi?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sözlerini çarpıtarak algı oluşturma çabası içine giren CHP ve İYİ Parti başkanlarına çarpıcı bir cevap verdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çarpıtma çabalarına; 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini televizyonda izlediği kareyi koyarak "İzlemek hep en kolayı değil mi?" sorusuyla karşılık verdi.

İzlemek hep en kolayı değil mi? pic.twitter.com/tgDNAHAmIU