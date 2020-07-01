5 ildeki PKK operasyonunda 10 gözaltı
PKK operasyonları Mardin merkezli 5 ilde devam etti. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Mardin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bulunduğu sığınak, mağara ve alanlara düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dokümanların incelemeleri yapıldı.
Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü, terör örgütünü simgeleyen paçavra ile fotoğrafları bulunduğu, kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaparak şehirlerde terör örgütü adına eylem yapmak üzere il merkezlerine geldiği değerlendirilen aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Mardin, İstanbul, Gaziantep, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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