30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: YÖK duyurdu: Doktora yapanlar dikkat! Burs başvuru süresi 3 Temmuz'a kadar uzatıldı

Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu (), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020
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YÖK DUYURDU: 3 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

'ün internet sitesinde "YÖK "na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine '100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı' 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi başvuruları, 3 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

Devlet yükseköğretim kurumları için 17 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin 1 'da sona ereceği duyurulmuştu.

Üniversiteler, "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapabilecek.

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