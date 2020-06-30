Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
Son dakika... ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ATA ÖF bahar dönemi sınavları online gerçekleştirildi. Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bütünlemeye kalan öğrenciler, bütünleme sınavı tarihlerini araştırıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Son dakika... ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi (ATA ÖF) 2019-2020 bahar dönemi sınavları tamamlandı. Vize ve final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bütünleme sınavına kalan öğrenciler, sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
Ata AÖF akademik takvimde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 bütünleme sınavı 6-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bütünleme sınavı da online yapılacak.
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