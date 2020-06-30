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Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!

Son dakika... bütünleme sınavı ne zaman? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ATA ÖF bahar dönemi sınavları online gerçekleştirildi. Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bütünlemeye kalan öğrenciler, bütünleme sınavı tarihlerini araştırıyor. Peki, ? 2020 sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 30.06.2020
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Son dakika... bütünleme sınavı ne zaman? Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi (ATA ÖF) 2019-2020 bahar dönemi sınavları tamamlandı. Vize ve final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bütünleme sınavına kalan öğrenciler, sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, ? 2020 sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Ata AÖF akademik takvimde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 bütünleme sınavı 6-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bütünleme sınavı da online yapılacak.

Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama SON DAKİKA: ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2020 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA

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