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Çoklu baro teklifi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan önemli açıklama | VİDEO

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Giriş: 30.06.2020 10:52
Güncelleme:30.06.2020 10:58
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "2 bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro kurulabilecek. 2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro, şu anda 72 ilde bulunan barodan daha büyük bir baro olacağı anlama geliyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti barolarla ilgili hazırladığı düzenlemeyi Meclis Başkanlığı'na sundu.

Düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

Özkan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Bu düzenlemeyi neden getirdik? Herkesin kafasında bu soru var. Baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadığını tespit ettik. Son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir'de yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden oldu.
Barolar başta olmak üzere hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler, teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak 28 maddeden oluşan teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sevk ettik.

Üyes sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. 3 büyük ilde delegasyon antidemokratik bir şekilde belirleniyor. Getirdiğimiz düzenlemeyle her baro Barolar Birliği'nde 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Baro organlarının seçimi 2 yılda bir ekim ayında yapılacak.

Şu anda Parlamentoda görüşülmekte olan 5 tane yasa var. Diğer kanunları da görüşüp tamamlamayı planlıyoruz.

Bir kılık tanımı yapılırken baroların hazırladığı yönetmelikler vardı. Avukatlar bazen hakim bazen baroların lincine uğruyordu. Bunun mağduru genelde kadın avukatlar oluyordu. Biz mesleki haklar neyi gerektiriyorsa onu yapalım dedik. Cübbe zorunluluğu baki olmak üzere avukatların kılık kıyafetleriyle ilgili baskıları sona erdiriyoruz."

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