30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama

Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama

Son dakika... ATA AÖF final sonuçları açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavının soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından öğrenciler sonuçlara kilitlenmişti. Sınav notlarını merak eden öğrenciler, ATA AÖF'ten gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Heyecanla beklenen sonuçlar erişime açıldı. Peki, ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 09:46
  • 1
  • 13
Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama

Son dakika... ATA AÖF final sonuçları için bekleyiş sona erdi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavının sonuçlarını merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından işaretledikleri şıkları kontrol eden öğrenciler sonuçları açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. Fakülte tarafından sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Peki, ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranı üzerinde duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol panelde yer alan "Öğrenim" sekmesine tıkladıktan sona alt kategoride bulunan "Sınavlar" butonuna tıklayın. Açılan pencerede döneme ait sınav sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 13
Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama

ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI

ATA AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendi. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilirsiniz.

FİNAL SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 13
Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama

ATA AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.

  • 5
  • 13
Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama

ATA AÖF FİNAL SINAVI HAKKINDA

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.