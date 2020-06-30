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Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama
Son dakika... ATA AÖF final sonuçları açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavının soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından öğrenciler sonuçlara kilitlenmişti. Sınav notlarını merak eden öğrenciler, ATA AÖF'ten gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Heyecanla beklenen sonuçlar erişime açıldı. Peki, ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.06.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 09:46
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