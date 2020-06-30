FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında flaş haber! Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme Heyeti Başkanı celse arasında cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlayıp dosyaya sunduğunu belirtti.
Mütalaada, sanık Mustafa Zenginer'den elde edilen harddiskte FETÖ elebaşının Zaman TV üzerinden BBC'ye verdiği röportaj kaydı videosu ile silinmiş klasörlerde FETÖ'ye ait başkaca sohbet video ve görüntü kalıntıları, FETÖ iltisaklı sitelere ilişkin log kaydı ve kırıntılara rastlandığı ifade edildi.
TUSKON'da asıl üye olan ve denetim kurulunda yer alan Mustafa Zenginer'in, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı sebebiyle KHK kapsamında kapanan kuruluşlar ve derneklerde üst düzey pozisyonlarda çalıştığı, kullandığı cep telefonunda ByLock tespit edildiği belirtilen mütalaada, sanığın 2012 yılında konut kredisi için Bank Asya hesabı açtığı ve 2014 yılında bankanın "batıyor" denilmesi üzerine kredisini kapatıp Halkbank'ta yeni kredi açtığı anlatıldı.
Bu eylemin, FETÖ bünyesinde talimatla yapıldığı değerlendirilen mütalaada, sanığın, Bank Asya'nın dağıttığı mevcut krediyi vadesinden önce kapatarak bankaya nakit geri dönüşümü hızlandırma kapsamında hareket ettiğine vurgu yapıldı.
Mütalaada sanığın, TUSKON 5. Olağan Genel Kuruluna katıldığı ve savunmasında örgütsel konuşma akabinde alkışlama hususunu hatırlamadığını iddia ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Sanığın TUSKON yedek denetim kuruluna üye olarak yazıldığı, akabinde her ne kadar sanık sözlü olarak TUSKON'dan ayrıldığını iddia etmişse de sanığın İŞHAD'da dernek başkanlığı da yaptığı dikkate alındığında sözlü olarak dernekten ayrılmanın olamayacağı, sanığın 2014-2016'da aktif üyeliğinin devam ettiği, zira dava dosyasındaki başkaca delillerle de sanığın örgüt üyeliği ve suç işleme kastının TUSKON üyeliği gibi devam ettiğinin, bu doğrultuda sanığın adının 6. Olağan Genel kurul için 114. sırada delege listesine yazıldığı anlaşılmıştır."
Sanığın, Bank Asya'nın ayağa kaldırılması adı altında verilen talimat dönemlerinde ayrı ayrı hesap işlemleri ile örgütsel eylemde bulunduğunun anlaşıldığı bilgisine yer verilen mütalaada, sanığın TUSKON toplantısı sonrası TUSKON'dan ayrıldığı şeklindeki beyanının çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı.
Mütalaada, sanıklardan Salih Zenginer'den elde edilen dijital verilerde de diğer sanık Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 29 Haziran 2016 tarihli 1 milyon 462 bin lira tutarında bir çek fotoğrafı ile yine Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 604 bin 500 lira tutarında başka çekin daha bulunduğu belirtildi.
Söz konusu parasal işlemlerin darbe teşebbüsünden çok kısa süre önce olduğuna işaret edilen mütalaada, "Sanıklar arası para transferinin çek üzerinden değil de basit eft-havale işlemi ile de gerçekleşebileceği, işlemin çek ile olmasının, tarihi ve paranın büyüklüğü ile sanıklar arasında olması ve çekin fotoğrafının çekilmesinin şüphe arz ettiği" ifade edildi.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Mütalaada, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte değerlendirildiğinde Mustafa, Mehmet ve Salih Zenginer'in "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Duruşmada söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.
Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı süre taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Balıkesir merkezli terör operasyonu: 24 gözaltı
- Barolar neden sokağa çıkma çağrısı yapıyor?
- KPSS başvuruları nasıl yapılır?
- Çetin Gören kimdir?
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a Libya tepkisi
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanı Koca'dan tepki: Hangi arkadaş ister?
- Nejat Daş kimdir?
- TBMM'den flaş karar! Süre 1 ay daha uzatıldı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İyileşme süreci için 21 eylem tamam
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama
- Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- Son dakika: Eğlence merkezleri, nargile kafeler 1 Temmuz'da açılacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman oynanacak?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- TOKİ Kayseri Sarıoğlan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kayseri kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama
- BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...