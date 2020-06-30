CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'dan CHP'yi karıştıracak sözler!

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Temmuz ayında yapılması planlanan CHP kurultayı ile ilgili CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu.



ÖNDER SAV'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Martta yapılacakken temmuza ertelenmiş kurultayın henüz daha martta ertelenme koşullarının ortadan kalkmadığı bir ortamda yapılmasından dolayı itiraz ediyorum.

Temmuz'un sıcağında, üstü açık bir ortamda, insanların kafasında güneş kaynarken böyle bir kurultayın yapılmasındaki zorunluluğu kavramakta zorluk çekiyorum.

KURULTAY TEPKİSİ

Biz 36. Kurultayımızı 21 Şubat 2018'de yaptı. Bizim tüzüğümüze göre kurultay 2 yıldan önce yapılamaz, 3 yıldan sonraya da ertelenemez. 2 yıl dolmuş erteleme sürecine girmiş parti. Temmuz sıcağında yapmaktansa pandemi koşullarının azaldığı bir ortamda yapılması uygun olurdu.

Ben hiçbir yere aday değilim. Ben onları geride bıraktım. Ben partimin içinde bulunduğu hukuksal açmazı anlatmakla yükümlü hissediyorum kendimi.



'BAZI YÖNETİCİLER GELECEĞE YÖNELİK ENDİŞE TAŞIYOR'

Bu kurultayın neden böyle yapıldığı belli. Bazı yöneticilerimiz geleceğe yönelik endişe taşıyor olabilirler. Delege henüz eskimemişken, hazır kongrelerden sonra imzalar alınmışken kongreyi yapalım istemişlerdir. Sözün özü böyle bir zamansız ortamda kurultay yapılmasının sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir tatsızlık çıktığında bunun hesabını kim verecek? Van'dan Hakkari'den Edirne'den gelecek olan delegenin ne günahı var?

Pandemi koşullarının eylülde gerileyeceği söyleniyor. Ne acelemiz var? Niçin insanları sıkıntıya sokuyoruz? Beni yurdun dört bir tarafından dostlarımız arıyor çok üzüldüklerini ve gelmemeyi düşündüklerini söylüyorlar.