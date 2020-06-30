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Trollük peşine düşen T24 fena yakalandı

Başkan ’ın Kabine Toplantısı sonrasındaki konuşmasında LGBT’lilerle ilgili sapkınlığa dikkat çektiği cümleleri  sitesi hesabı alıntıladı. Ancak hesap kullanıcısı Başkan Erdoğan’a tepki göstermek için yazdıklarını trol hesaptan değil T24 sitesinin hesabından paylaşınca UMED Başkanı  sosyal medyadan bu duruma dikkat çekti. Değirmenci, “Trollük.. @t24comtr hayırdır sen? Trol hesabından kendi resmi hesabına yorum yazıp, algı denerken, hesaplar karıştı, kirli (!) hesabın da böylelikle boşa çıktı” dedi. Böylece T24 sitesi hesabı ve trol hesabı deşifre olmuş oldu. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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TROLLÜK PEŞİNE DÜŞEN T24 FENA YAKALANDI

Başkan 'ın Kabine Toplantısı sonrasındaki konuşmasında LGBT'lilerle ilgili sapkınlığa dikkat çektiği cümleleri sitesi hesabı alıntıladı. Bugün saat 19.00 sularında T24 sitesinin hesabından tepki amaçlı şöyle bir tweet atıldı: "LGBTİ+'lar için 'sapıklık' deyip, milleti tavır almaya davet ederken, aynı cümle içinde "'yi demokraside dünyanın en büyükleri arasına sokmakta kararlıyız" kullanılıyor. Sağ siyaset algı yönetimi bu olsa gerek." Kısa süre sonra kaldırılan tweetin aynısını bu sefer @Reichsturm isimli trol hesabın yazması dikkat çekti.

KİRLİ HESAP BÖYLELİKLE BOŞA ÇIKTI
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı de T24 sitesinin daha sonra bu tweeti sildiğini belirterek, T24 sitesinin hesabını kullanan kişinin trol hesabının olduğunu söyledi. Değirmenci, "Trollük.. @t24comtr hayırdır sen? Trol hesabından kendi resmi hesabına yorum yazıp, algı denerken, hesaplar karıştı, kirli (!) hesabın da böylelikle boşa çıktı" diyerek iki ayrı tweeti paylaştı. Böylece T24 sitesi hesabı ve trol hesabı deşifre olmuş oldu.

DAMLA KAYA - SABAH

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