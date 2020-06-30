Darbecilere katil dedi İstanbul Barosu soruşturma açtı! 2 sene 8 ay 17 gündür sonuçlanmadı!
Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, İstanbul Barosu; duruşmada darbecileri ‘katil’ diye nitelediği için masumiyet karinesini ihlal ettiği iddiasıyla avukat Uğur Güven hakkında açtığı soruşturmayı 2 sene 8 ay 17 gündür sonuçlandırmadı.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri; duruşmada 15 Temmuz darbecilerini 'katil' diye nitelediği için masumiyet karinesini ihlal ettiği iddiasıyla avukat Uğur Güven hakkında açtığı soruşturmayı 2 sene 8 ay 17 gündür sonuçlandırmadı.
İstanbul Barosu'nun; 15 Temmuz darbecilerinden çekindiği için Uğur Güven hakkında karar veremediği ifade ediliyor.
AVUKATLAR, 'BU KATİLLERİ TEŞHİS EDEBİLİR MİSİN?' SORUSUNDAN RAHATSIZ OLDU
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9-10-11 Ekim 2017'deki duruşmalarında, çapraz sorguları yapılan erlerden biri, diğer sanıkları işaret ederek, "Bu katiller bana baskı yaptı!", "Sen ateş etmezsen ben senin kafana sıkarım", "Bu hainler bu şerefsizler" ifadelerini söyledi.
Erler, asıl suçluların kendilerine zorla ateş ettiren komutanlarının olduğunu söyledi.
GÜVEN: "HANGİ ŞEREFSİZ HAİN? BU KATİLLERİ TEŞHİS EDEBİLİR MİSİN?"
Bunun üzerine Erol Olçok ve oğlu A. Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 15 Temmuz şehit ve gazilerinin avukatı Uğur Güven söz aldı ve konuşan ere, "Hangi şerefsiz hain?" ve "Bu katilleri teşhis edebilir misin?" sorularını yöneltti.
SANIK AVUKATLARI, UĞUR GÜVEN'İ İSTANBUL BAROSU'NA ŞİKAYET ETTİ
15 Temmuz darbe girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan askerlerin avukatları Meliha Utku, Ayça Çiçek Heper, Duygu Nur Ermantaş, Kübra Aydın, Zerrin Duralı, Damla Sarıoğlu ve Ömer Çiftçi; Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu şehitlerin ve gazilerinin avukatlığını yapan Uğur Güven hakkında 11 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Barosu'na şikayette bulundu.
Sanık avukatları, İstanbul Barosu'na şikayet dilekçesinde Uğur Güven'in, sanıklara ithafen "Bu katilleri teşhis edebilir misin?" sorunu sorarak masumiyet karinesini ihlal ettiğini savundu. Avukatlar, duruşmalara barodan denetçi atanmasını, Uğur Güven hakkında da işlem yapılmasını istedi.
İSTANBUL BAROSU; ŞEHİT VE GAZİLERİN AVUKATI UĞUR GÜVEN'E BİR GÜNDE SORUŞTURMA AÇTI
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 12 Ekim 2017 tarihinde toplandı ve Uğur Güven hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
GÜVEN: "SANIK ERLERE SORDUĞUM İKİ SORU DA MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASINA HİZMETTEN İBARET"
Uğur Güven, İstanbul Baro Başkanlığı'na verdiği savunmasında, soruşturmadan derin bir üzüntü duyduğu belirterek, "Sanık erlere sorduğum iki soru da maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmetten ibarettir" ifadelerini kullandı.
Kenan Kıran/SABAH
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