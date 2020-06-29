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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov arasında kritik görüşme

Son dakika... Başkan , Türkmenistan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşmede iki lider ülkeler arası işbirliğini geliştirecek konuları ve bölgesel meseleleri masaya yatırdı.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME
SON DAKİKA HABERİ: Başkan , Türkmenistan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NELER ELE ALINDI?

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.

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