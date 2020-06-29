Son dakika: Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov arasında kritik görüşme
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşmede iki lider ülkeler arası işbirliğini geliştirecek konuları ve bölgesel meseleleri masaya yatırdı.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NELER ELE ALINDI?
NELER ELE ALINDI?
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENİ RAYLARA İNDİ: İLK SÜRÜŞÜ BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK! A HABER YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik!
- CHP'de "LGBTİ işgali" | Destek nereden geliyor?
- CHP'de sular ısınıyor! Kurultay mahkemelik olabilir
- Millet İttifakı çatırdıyor! "Esefle kınıyoruz"
- İmamoğlu, 1 yıldır o paraların hesabını veremedi
- Dev operasyondan flaş bilgi: 41 PKK’lı öldürüldü
- Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
- Bilim Kurulu Üyesi Türkiye'nin bağışıklık oranını açıkladı!
- 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?
- FETÖ'nün askeri okul taktikleri deşifre oldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?
- TOKİ Ağrı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Ağrı Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman?
- Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YÖK Atlas tercih robotu ile taban puanları, yüzdelik dilimleri sorgulama
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!