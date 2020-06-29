Son dakika haberi... Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. 1 Haziran'da atılan adımların ardından gelinen durum ve yeni atılacak adımlar ele alınacak. Önümüzdeki dönemde alınacak yeni kararlar merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

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