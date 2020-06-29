Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Son dakika... Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bazı işletmeler yeniden faaliyete başlamıştı. Normalleşme sürecinde atılacak yeni adımların görüşüleceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Toplantıda, koronavirüsle mücadele süreci değerlendirilecek. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte merak edilenler...
Son dakika haberi... Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. 1 Haziran'da atılan adımların ardından gelinen durum ve yeni atılacak adımlar ele alınacak. Önümüzdeki dönemde alınacak yeni kararlar merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.
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