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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: İşi sıkı tutmaya devam edelim

, salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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BAKAN KOCA: İŞİ SIKI TUTMAYA DEVAM EDELİM

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.

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