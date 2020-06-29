Bodrum’da Millet İttifakı çatırdıyor! İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber'den şok sözler
Muğla’nın tatil cenneti Bodrum’da ‘Millet İttifakı’ çatırdamaya başladı. İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı yoğun şekilde eleştiren bir basın açıklaması yayınladı. Aras’ın “Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakta haklıyız” açıklamasına karşın Kanber’in “Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, tutarsız ve Bodrum’un gerçek turizm anlayışına uygun düşmeyen bu talihsiz açıklamasını esefle kınıyoruz” demesi dikkat çekti.
Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da 'Millet İttifakı' çatırdamaya başladı. İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı yoğun şekilde eleştiren bir basın açıklaması yayınladı. Aras'ın "Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakta haklıyız" açıklamasına karşın Kanber'in "Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, tutarsız ve Bodrum'un gerçek turizm anlayışına uygun düşmeyen bu talihsiz açıklamasını esefle kınıyoruz" demesi dikkat çekti.
İŞTE O AÇIKLAMA...
Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; İYİ Partili Kanber açıklamasında şunları kaydetti:
"Mart 2019 Yerel Seçimlerinden bu yana; mevcut Yerel Yönetimle ilgili olarak bir takım haklı eleştirilerde bulunmuştuk. Bunlardan kimi haklı bulunmuş ve Yerel Yönetimce geri adım atılmıştır, kiminin ise haklı olduğu bilinmesine rağmen cevapsız bırakılarak üstü kapatılmaya çalışılmıştır.
CHP'Lİ MUĞLA BELEDİYESİ'Nİ DE ELEŞTİRDİ
Bu kapsamda yaptığımız basın açıklamalarımızda Koronavirüs nedeniyle oldukça zor günler geçiren esnafımız ve Bodrum Turizmi için her türlü tedbirin alınması noktasında Bodrum Belediyesine çağrıda da bulunmuştuk. Buna rağmen ne Muğla Büyükşehir Belediyesince şantiye alanına dönüştürülen Bodrum turizme hazır hale getirilmiş ne de Muğla Büyükşehir Belediyesi ile geçmişten bu yana devam eden sorunları "uzlaştırmacı bir tavırla" çözmeye çalışan Bodrum Belediyesince bu hususta gerekli tedbirler alınmıştır.
"TURİZME SON DARBE VURULDU"
Dolayısıyla Bodrum'da esnafın belediye mülklerinden tahliye edilmesiyle başlayan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce Mart 2019 yerel Seçimlerinden sonra başlatılmış olan hepi topu 2-3 projenin sürüncemede bırakılmasıyla devam eden, en son da Sayın Aras'ın "Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakta haklıyız" sözüyle turizme son darbenin vurulduğu bir ortam meydana gelmiştir.
Böyle bir ortamda ülke ekonomisi bakımından oldukça önemli bir yere sahip olan Bodrum'da daha ciddi, sorun çözme odaklı ve çeşitli toplumsal grupların tamamına eşit mesafede bir yönetim anlayışının esas olması gerekirken; Sayın Aras'ın mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisinin temel ilkelerini temsil eden Altı Ok'tan biri olan Halkçılık ilkesine aykırı olacak şekilde yaptığı "Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakta haklıyız" açıklaması dükkanını zor şartlarda döndüren esnafın ürününe çok küçük bir kar koymak suretiyle biçtiği fiyatı dahi şaibeli hale getiren, Bodrum Turizmini -dolayısıyla ülke ekonomisini- ve dünyaca marka haline gelmiş Bodrum'un uluslararası anlamda itibarını zedeleyecek bir açıklama olmuştur.
"ESEFLE KINIYORUZ"
Halbuki; Sayın Aras'ın belirttiğinin aksine geçmişten bu yana Bodrum her gelir düzeyindeki insan topluluklarına hitap eden çok geniş ve çeşitli hizmet yelpazesine sahip bir turizm cennetidir. İşbu hizmet yelpazesi nasıl daha da genişletilebilir sorusuna odaklanarak tam memnuniyet sağlamak adına halkın beklentilerine cevap aramak gerekirken; Sayın Aras'ın hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, tutarsız ve Bodrum'un gerçek turizm anlayışına uygun düşmeyen bu talihsiz açıklamasını esefle kınadığımızı kamuoyunun takdirlerine arz ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)
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