Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? Üniversite hayali ile uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler 27-28 Haziran'da sınava katıldılar. TYT AYT ve YDT oturumlarına katılan öğrenciler sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercih dönemi öncesinde üniversitelerin taban puanları merak edilmeye başlandı. Peki, üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? İşte YÖK Atlas tercih robotu ile taban puanları, yüzdelik dilimleri sorgulama...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanlarının yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte belli olması bekleniyor. 2019 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimlerine YÖK Atlas Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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