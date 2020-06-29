29 Haziran 2020, Pazartesi
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'nca,  ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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MACARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, KOVİD-19 salgınının etkileriyle mücadelede işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkilerimiz ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir." denildi.

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