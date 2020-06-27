Mehmetçik Akrep Tepesini de ele geçirdi!
Türkiye'ye yönelik terör tehdidini kaldırmak için Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe Kaplan harekâtında önemli gelişme yaşandı. PKK elebaşı Murat Karayılan’ın “Düşerse Haftanin’in tamamını alırlar” dediği Akrep Tepesini Mehmetçik ele geçirdi. Örgütün Türkiye’ye sızma hattının bir koridoru daha TSK kontrolüne girmiş oldu
Terörist elebaşlarından Murat Karayılan'ın; "Düşerse Haftanin'in tamamını alırlar" dediği Akrep Tepesi, dün sabah TSK'nın kontrolüne geçti. Önceki gün şiddetli çatışmaların yaşandığı tepede 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmesinin ardından, İHA'lar akşam saatlerinde 4 teröristin daha kaçmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine saat 20.35'te Diyarbakır'dan kalkan üç F-16 bölgeyi 20 dakika boyunca belirli aralıkla bombaladı.
Dün sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte araziyi tarayan Mehmetçik, parçalanmış 2 teröristin cesedini buldu. Komandoların Akrep tepesinde denetimi sağlamasından sonra teröristlerin kaçarken tuzakladıkları mayın ve bombalar da uzman AMİT ekiplerince tek tek etkisiz hale getirilmeye başlandı. Tepedeki kontrolü tümden ele geçiren Mehmetçik, hızla bölgede kalıcı üsler ve bu üslere ulaşımı sağlayacak olan bağlantı yolları inşa edilmesi için çalışmalara başladı.
Akrep tepesinin güneyi ve batısına 4 yüksek güvenlikli 7/24 keşif/dinleme ve gözetleme yapabilecek kule ve üs bölgeleri inşa edilecek. Kuzeyine ve doğusuna da 6 üs bölgesi kurulacak. Bunlardan 3'ünde Mehmetçik, 3'ünde ise Irak bölgesel yönetimine bağlı peşmergeler yerleşerek kontrolü sağlayacak.
Haftanin bölgesindeki tüm kamp ve barınma alanlarına eleman ve lojistik ikmal takviyesi yapılan Akrep Tepesi, ayrıca hâkim bir noktada ve yüksek rakıma sahip olduğu için hem Türkiye, hem de Irak topraklarında 35 kilometrelik alandaki en küçük bir hareketlilik bile fark edilebiliyor.
TEK HEDEF TERÖRİSTLER
MİLLİ Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tek hedefin teröristler olduğunu, hiçbir sivilin zarar görmediğini ve göremeyeceğini duyurdu. Akar, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir" dedi.
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