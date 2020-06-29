Son dakika: JÖH'ler Van'da üç teröristi etkisiz hale getirdi!
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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