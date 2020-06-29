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Son dakika: JÖH'ler Van'da üç teröristi etkisiz hale getirdi!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, bağlı () birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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JÖH'LER 3 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van bağlı () birliklerince Gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Son dakika: Van'da terör operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi |Video SON DAKİKA: VAN'DA TERÖR OPERASYONU! 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ |VİDEO

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