28 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika haberleri... YKS'nin 2. günü için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il için alınan , saatlerin 18.30 olmasıyla sona erdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
ABONE OL
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sona erdi.

Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Alan Yeterlilik Testi sona erdi! AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALAN YETERLİLİK TESTİ SONA ERDİ! AYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bakan Soylu öğrencilere yardık eden görevlilere teşekkür etti BAKAN SOYLU ÖĞRENCİLERE YARDIK EDEN GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA