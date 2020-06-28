Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika haberleri... YKS'nin 2. günü için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il için alınan sokağa çıkma kısıtlaması, saatlerin 18.30 olmasıyla sona erdi.
İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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