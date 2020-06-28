28 Haziran 2020, Pazar
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CHP'den LGBT'ye açık destek

’li siyasetçiler ve gençlik kolları; lezbiyen, gey, biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan eş cinsel sapkınlık projesi Hareketi’ne destek veren paylaşımda bulundu. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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CHP'DEN LGBT'YE AÇIK DESTEK

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.

CHP ANKARA VE ATAŞEHİR GENÇLİK KOLLARI DA LGBT'YE DESTEK VERDİ

CHP Ankara İl Gençlik Kolları; "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası"; CHP Ataşehir Gençlik Kolları ise; "Onur Haftası Kutlu Olsun #LGBT #LGBTI #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN - SABAH

Son dakika: CHP’li belediyelerden büyük skandal! LGBT Hareketi’ne bu sözlerle destek verdiler SON DAKİKA: CHP’Lİ BELEDİYELERDEN BÜYÜK SKANDAL! LGBT HAREKETİ’NE BU SÖZLERLE DESTEK VERDİLER

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