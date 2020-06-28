Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Haziran'a ait korona virüs vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Haziran'a ait vaka sayılarını açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" ifadelerine yer verdi.
Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/zulRDmCbSn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2020
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