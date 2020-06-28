28 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , 28 Haziran'a ait korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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BAKAN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

, 28 Haziran'a ait vaka sayılarını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" ifadelerine yer verdi.

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