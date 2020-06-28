Bakan Soylu öğrencilere yardık eden görevlilere teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çeşitli noktalarında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliğini kaybeden öğrenciler için seferber olan polis ve kaymakamlık görevlilerine teşekkür etti.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sınav heyecanı bir başka olur bilirim. Türkiye'nin dört bir yanında, sınava girecekleri okul önünde kimliğini kaybeden evlatlarımıza, üstün gayretleriyle geçici kimlik belgesi çıkarılmasını sağlayan, tüm Polislerimiz, kaymakamlık ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda polislerin, YKS öncesi kimliğini kaybeden bir öğrenciyi yeni kimlik çıkarmak üzere nüfus müdürlüklerine motosikletle ve ekip araçlarıyla götürdükleri, ardından sınava gireceği okula geri getirdikleri görüntüler yer aldı.