28 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. , 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS AÇIKLAMASI

BaşkanıProf. Dr. Halis Aygün, 'nin bütün oturumlarının tamamlanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Aygün, "2020-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Bu hassas süreçte, böyle büyük bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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