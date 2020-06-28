Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

ÖSYM BaşkanıProf. Dr. Halis Aygün, YKS'nin bütün oturumlarının tamamlanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Aygün, "2020-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Bu hassas süreçte, böyle büyük bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.