Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu'ndan şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP’li belediyelerden büyük skandal!
- Bugün yasak saat kaçta bitiyor?
- Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
- 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler taban puanları
- Bakan Soylu o görevlilere teşekkür etti
- CHP'den LGBT'ye açık destek
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
- Gri listede yer alan 3 terörist teslim oldu
- Cumhurbaşkanlığından "Türk ordusu" mesajı
- İstanbul büyük skandal ve acı veren görüntüler!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?