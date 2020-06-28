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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan , Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu'ndan şehit olan 'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan , Pençe Kaplan Operasyonu'nda şehit olan 'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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