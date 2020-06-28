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Son dakika: Van'da şehit edilen işçilerin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

, "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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İÇİŞLERİ AÇIKLADI: 2 ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI

, "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.



Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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