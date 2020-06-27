Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...

Son dakika... Yarın yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleştirileceği günlerde 81 ilde belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün tamamlandı. Cumartesi günü saat 15.'ee kadar uygulanacak yasağın ardından pazar günkü kısıtlamanın saatleri araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri...

YARIN KAÇA KADAR YASAK VAR?

28 Haziran'da YKS'nin iki oturumu olan AYT ve YDT gerçekleştirilecek. Bu nedenle, 28 Haziran Pazar günü 09.30 - 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

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