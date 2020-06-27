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Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...

Son dakika... 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar? ? YKS sınavının gerçekleştirildiği 27-28 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştiriliyor. Bugün saat 15.00'e kadar uygulanacak yasağın ardından yarın yani 28 Haziran'da kısıtlamanın kaç saat süreceği araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yarın yasak var mı? 28 Haziran ? İşte 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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YARIN YASAK VAR MI?

Son dakika... ? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleştirileceği günlerde 81 ilde belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün tamamlandı. Cumartesi günü saat 15.'ee kadar uygulanacak yasağın ardından pazar günkü kısıtlamanın saatleri araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarın yasak var mı? 28 Haziran ? İşte 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri...

YARIN KAÇA KADAR YASAK VAR?

28 Haziran'da YKS'nin iki oturumu olan AYT ve YDT gerçekleştirilecek. Bu nedenle, 28 Haziran Pazar günü 09.30 - 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? BUGÜN KAÇA KADAR YASAK VAR? 27 HAZİRAN CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

NERELER AÇIK OLACAK? DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA...

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