Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
Son dakika... 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar? Yarın yasak var mı? YKS sınavının gerçekleştirildiği 27-28 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştiriliyor. Bugün saat 15.00'e kadar uygulanacak yasağın ardından yarın yani 28 Haziran'da kısıtlamanın kaç saat süreceği araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri...
Son dakika... Yarın yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleştirileceği günlerde 81 ilde belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün tamamlandı. Cumartesi günü saat 15.'ee kadar uygulanacak yasağın ardından pazar günkü kısıtlamanın saatleri araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte 28 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri...
YARIN KAÇA KADAR YASAK VAR?
28 Haziran'da YKS'nin iki oturumu olan AYT ve YDT gerçekleştirilecek. Bu nedenle, 28 Haziran Pazar günü 09.30 - 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
NERELER AÇIK OLACAK? DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA...
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP'li belediyelerin fatura kazığı devam ediyor
- Jandarma ve polisten şok baskın! Hepsi yakalandı
- Taktik değişikliği ve çelişki sarmalı!
- YKS TYT zor muydu?
- İran’da kabus sürüyor! Her 13 dakikada bir kişi ölüyor
- Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı?
- Artan depremler neyin habercisi?
- Küfürbaz gözaltında! AK Partili Zengin'e hakaretler yağdırmıştı
- Kabine değişikliği olacak mı?
- ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?
- ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!
- Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası! 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi?
- YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar?
- ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!