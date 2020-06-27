Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi günü uygulanacak sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu. Bugün 2 milyon 437 bin 119 öğrenci için YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika süre verilecek. YKS nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının saat kaçta biteceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte merak edilenler...