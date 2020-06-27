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Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?
Son dakika... YKS nedeniyle bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı 81 ilde belirlenen saatlerde uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT gerçekleştirilecek. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.06.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 09:50
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