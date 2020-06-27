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Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Son dakika... YKS nedeniyle bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı 81 ilde belirlenen saatlerde uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT gerçekleştirilecek. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 09:50
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Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi günü uygulanacak sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu. Bugün 2 milyon 437 bin 119 öğrenci için YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika süre verilecek. YKS nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının saat kaçta biteceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte merak edilenler...

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Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

27 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAÇTA BİTİYOR?

Genelgeye göre, 27 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması 09.30 - 15.00 saatleri arasında uygulanacak.

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Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT KAÇTA?

28 Haziran'da YKS'nin iki oturumu olan AYT ve YDT gerçekleştirilecek. Bu nedenle, 28 Haziran Pazar günü 09.30 - 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

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Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şöyle sıralandı:

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Bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,