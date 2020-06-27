27 Haziran 2020, Cumartesi
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İran’da kabus sürüyor! Her 13 dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor

, ülkede her 13 dakikada bir kişinin koronavirüsten (Covid-19) yaşamını yitirdiğini, her 33 saniyede bir kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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İRAN’DA KABUS SÜRÜYOR! HER 13 DAKİKADA BİR KİŞİ ÖLÜYOR

, ülkede her 13 dakikada bir kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, her 33 saniyede bir kişinin de enfekte olduğunu bildirdi. Ayrıca 'ın vaka sayısında dünyada 10'uncu sırada, can kaybında ise 9'uncu sırada yer aldığı kaydedildi.

MASKE TAKMA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Salgına karşı en etkili önlemlerden biri olarak maske kullanımını teşvik etmek amacıyla bugünden itibaren ülke genelinde 'ben maske takıyorum' kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde , vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde ayrıca kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirileceğini duyurmuştu, ancak bunun yeterli sayıda maske üretiminin ardından uygulanacağını söylemişti.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞUNA UYULMUYOR
Başkent Tahran'da ve ülkenin bazı noktalarında toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu. Demiören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıyan görüntülerde, maske takma zorunluluğuna rağmen bazı kişilerin metro ve otobüs kullanırken maske takmaması dikkat çekti. Maske takmayanlar için cezai işlemi uygulanmazken, sadece uyarı yapılıyor. Maskesi olmayanlara duraklarda maske satışı yapılıyor.

SON 24 SAATTE 125 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 125 artarak 10 bin 364'e yükseldiğini duyurdu. Son bir günde 2 bin 456 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 220 bin 180'ne ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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