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Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı! İlk oturum sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bitti. Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı.

Giriş Tarihi: 27.06.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 13:28
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Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı! İlk oturum sona erdi

2 milyon 437 bin öğrenci bugün üniversiteye giriş sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ter döktü. 135 dakikalık süreye bu yıl için 30 dakika ilave edildi.

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Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı! İlk oturum sona erdi

YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başladı ve adaylara 165 dakika süre verildi.

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Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı! İlk oturum sona erdi

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

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Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı! İlk oturum sona erdi

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

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Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı! İlk oturum sona erdi

- Sınavda koronavirüs önlemleri

Sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi.