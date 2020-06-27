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MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Giriş: 27.06.2020 15:56
Güncelleme:27.06.2020 16:07
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." denildi.

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