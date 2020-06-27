27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Coca-Cola, Unilever ve P-G siyasi operasyon sahası haline gelen sosyal medyaya reklamı kesti

Coca-Cola, Unilever ve P-G siyasi operasyon sahası haline gelen sosyal medyaya reklamı kesti

Dünyanın en büyük şirketlerinden  ve Procter-Gamble, sahte görüntülenmelerle milyarlarca dolar reklam geliri elde eden sosyal medyada reklamları durdurma kararı aldı. Sosyal medyaya reklam ambargosu kampanyası, Amerika'da bir dizi  kuruluşunun, ırkçılık ve nefret söylemine izin verdiği gerekçesiyle Facebook’a reklam verilmemesi çağrısıyla başlamıştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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Yıllardır sahte kullanıcılar yaratarak reklam gelirlerinden servet kazanan platformları ağır darbe aldı. Reklamlarını askıya alan şirketler arasına Coca-Cola, Levi's ve Lipton, Magnum, Persil gibi küresel markaların bağlı olduğu de katıldı. Sosyal medyaya reklam ambargosu kampanyası, Amerika'da bir dizi kuruluşunun, ırkçılık ve nefret söylemine izin verdiği gerekçesiyle Facebook'a reklam verilmemesi çağrısıyla başlamıştı.

Coca-Cola CEO'su ve Başkanı James Quincey, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Dünyada ırkçılığa yer olmadığı gibi sosyal medyada da yok" diyerek tüm sosyal medya platformlarında reklamları 30 gün boyunca durduracaklarını bildirdi. Quincey, "Sosyal medyadaki iş ortaklarımızdan daha fazla şeffaflık ve sorumluluk bekliyoruz" dedi.

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