27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması: Birilerinin insafına bırakılmayacak |Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması: Birilerinin insafına bırakılmayacak |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2020 15:32
Güncelleme:27.06.2020 15:34
Son dakika haberi; Ergene Çevre Projesi Işık Göründü törenine video konferans ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşma son günlerde 'kıdem tazminatı' ile ilgili ortaya atılan spekülasyonlara sert çıktı. Başkan Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Kıdem tazminatı hakkı birilerinin insafına bırakılmayacak" dedi.

Son dakika haberi; Ergene Çevre Projesi törenine video konferans ile katılan Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşma son günlerde 'kıdem tazminatı' ile ilgili ortaya atılan spekülasyonlara sert çıktı.

Başkan Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Kıdem tazminatı hakkı birilerinin insafına bırakılmayacak" dedi.

KIDEM TAZMİNATI KONUSU: BİRİLERİNİN İNSAFINA BIRAKILMAYACAK
Her bir işçibizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen ferdi olarak en başta gelen görevimizdir.

Amacımız, işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.

Nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz.

Korona testi pozitif çıkan vekil sayısı 3'e yükseldi
Korona testi pozitif çıkan vekil sayısı 3'e yükseldi
MSB duyurdu! Haftanin'de PKK'ya ağır darbe
MSB duyurdu! Haftanin'de PKK'ya ağır darbe
Başkan Erdoğan'ın kıdem tazminatı açıklaması ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'ın kıdem tazminatı açıklaması ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması
Trakya için tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Trakya için tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek?
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek?
Taktik değişikliği ve çelişki sarmalı!
Taktik değişikliği ve çelişki sarmalı!
Korkutan uyarı: Eğer böyle devam ederse...
Korkutan uyarı: Eğer böyle devam ederse...
850 milyonluk CHP kıyağı!
850 milyonluk CHP kıyağı!
YKS nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması!
YKS nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması!
İstanbul'da yine aynı manzara!
İstanbul'da yine aynı manzara!
Dünya Sağlık Örgütü neden hedefte?
Dünya Sağlık Örgütü neden hedefte?
Daha Fazla Video Göster