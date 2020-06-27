Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması: Birilerinin insafına bırakılmayacak |Video

Son dakika haberi; Ergene Çevre Projesi Işık Göründü törenine video konferans ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşma son günlerde 'kıdem tazminatı' ile ilgili ortaya atılan spekülasyonlara sert çıktı. Başkan Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Kıdem tazminatı hakkı birilerinin insafına bırakılmayacak" dedi.

Son dakika haberi; Ergene Çevre Projesi Işık Göründü törenine video konferans ile katılan Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşma son günlerde 'kıdem tazminatı' ile ilgili ortaya atılan spekülasyonlara sert çıktı.

Başkan Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Kıdem tazminatı hakkı birilerinin insafına bırakılmayacak" dedi.

KIDEM TAZMİNATI KONUSU: BİRİLERİNİN İNSAFINA BIRAKILMAYACAK

Her bir işçibizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen ferdi olarak en başta gelen görevimizdir.

Amacımız, işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.

Nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz.