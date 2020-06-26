YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? Üniversite sınavına hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler 27-28 Haziran'da sınavda ter dökecekler. Üç oturumda gerçekleştirilecek YKS sınavı için geri sayım başladı. Sınav öncesinde son hazırlıklarını yapacak öğrenciler sınav giriş belgesini çıktı alarak sınav saatini beklemeye başladılar. Sınava giriş için gerekli olan sınav giriş belgesi ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de belgelerin renkli olmak zorunda olup olmadığı. Peki, YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte cevaplar...

ÜNİVERSİTE SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

2020 YKS'ye katılacak adaylar sınav giriş belgesini çıktı alarak sınav saatini beklemeye başladılar. YKS sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, adayın fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.