26 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan '1,5 metre' uyarısı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. , açıklamasında "Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN '1,5 METRE' UYARISI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir" dedi.

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir. (Maske takmak şartıyla.)" ifadesini kullandı.

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