Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan '1,5 metre' uyarısı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında "Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir. (Maske takmak şartıyla.)" ifadesini kullandı.
Koronavirüsle mücadelede katedeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir. (Maske takmak şartıyla.)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2020
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