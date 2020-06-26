YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
YKS sınavında kalem silgi verilecek mi? Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilen YKS 27-28 Haziran'da uygulanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek sınavın detayları belli oldu. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrencilerin herhangi bir aksilik yaşamaması için yazımıda sınava dair merak edilenleri derledik. Peki, 2020 YKS sınavı için gerekli belgeler neler? YKS sınavında kalem silgi verilecek mi? İşte YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
YKS'de kalem silgi verilecek mi? YKS sınavı için geri sayım başladı. 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu pazar günü gerçekleştirilecek. YKS'ye katılacak öğrenciler, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte detaylar belli oldu. Peki, 2020 YKS sınavı için gerekli belgeler neler? YKS sınavında kalem silgi verilecek mi? İşte YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
YKS sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
YKS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
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