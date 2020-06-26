26 Haziran 2020, Cuma
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Mehmetçik'ten Kosova’daki hastaneye yardım eli

’da 1999 yılından bu yana barış gücü bünyesi altında görev yapan Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Prizren’de görev yapan Türk askeri, ’nü yeniledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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MEHMETÇİK'TEN KOSOVA’DAKİ HASTANEYE YARDIM ELİ

'da 1999 yılından bu yana barış gücü bünyesi altında görev yapan Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Kosova'nın Istok şehrindeki Istok Kosova'daki KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri tarafından yenileyenerek hizmete kazandırıldı. Istok'taki açılış törenine, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilmek zorunda kalındığını söyleyen Albay Yanar, Türk askeri olarak her zaman Kosova halkının yanında olacaklarını söyledi. da dost ve kardeş ülke Kosova'nın her zaman Cumhuriyeti olarak yanlarında olacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından Aile Sağlık Merkezi Jinekoloji Bölümü'nün açılış kurdelesi kesildi.

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