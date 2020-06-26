26 Haziran 2020, Cuma
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Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de 3 PKK'lı öldürüldü ve mühimmatlar ele geçirildi

Son dakika haberi... (MSB) "Hakkâri'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 ’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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PKK'YA BİR DARBE DE HAKKARİ'DE VURULDU

(MSB) "Hakkâri'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.



PKK'YA BİR DARBE DE HAKKARİ'DE VURULDU

MSB'nin Twitter sayfasında "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi." bilgileri paylaşıldı.

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