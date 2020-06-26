26 Haziran 2020, Cuma
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a vatandaşlardan sevgi seli: Allah sizlerden razı olsun

İsmini taşıyan camide cuma namazını kılan ’a vatandaşlar "Allah sizlerden razı olsun" diyerek yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN AKAR’A VATANDAŞLARDAN SEVGİ SELİ:

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere 'ye gelen , tarafından yaptırılan Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren , vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bazı vatandaşlar, "Bakanım Allah kabul etsin. Allah sizlerden razı olsun" diyerek Bakan Akar ile hatıra fotoğrafı çekindi.



Bakan Akar'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı , Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer de eşlik etti.


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