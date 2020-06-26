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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı: 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video

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Giriş: 26.06.2020 13:25
Güncelleme:26.06.2020 13:59
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi hakkında ‘anayasayı ihlal suçundan’ ağırlaştırılmış, 35 kişiye de müebbet hapis cezası erildi. "Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, Erkan Öktem'e Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 kişinin yargılandığı davada 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık da aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.

Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü.

Darbeci eski Albay Erkan Öktem (sağda)

Dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi.

"Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

ETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan'ı vurarak öldürmeye teşebbüs eden eski Kurmay Albay Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 35 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

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