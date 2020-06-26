Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
Son dakika... İnternet kafeler ne zaman açılacak? Oyun salonları açılacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mart itibarıyla kapalı olan bazı işletmeler kontrollü normal hayata geçiş döneminde yeniden faaliyete başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından internet kafeler ve oyun salonlarının hangi tarihte açılacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri ile ilgili genelge yayımlandı. Peki, internet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
Son dakika... İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Çoğu yerlerin yeniden kapılarını açmasının ardından internet kafeler ve oyun salonlarının açılacağı tarih merak ediliyordu. Öte yandan kahvehanelerde yasak olan oyun oynamanın ne zaman serbest olacağı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderdi. Peki, internet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? İşte cevaplar...
KAHVEHANELERDE OYUN NE ZAMAN SERBEST OLACAK?
Kahvehanelerde oyun oynamanın ne zamn serbest olacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak."
İNTERNET KAFELER VE OYUN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Yayımlanan genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.
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