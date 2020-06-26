CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir'deki rant tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i hedef alan Kemal Karataş, yazısında çarpıcı tespitlere yer verdi.



İŞTE KARATAŞ'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI O AÇIKLAMALARI;



BANA BİR MASAL ANLAT...

SAYIN GENEL BAŞKAN...

İÇİNDE RANT OLSUN...KUMPAS OLSUN...

Rantiyeciler gelmişler İzmir'e...

Tunç Soyer'e kumpas kurmuşlar...

Bir koyu satın almışlar...

Biraz da ayın olmasın diye...

Bahşiş bırakmışlar belediye kasasına...

*

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu anlatıyor...

*

Tunç Soyer bir direnmiş... Bir direnmiş ki !...

Bir türlü kurtulamamış bu rantiyecilerden...

Başlamışlar başkanın aleyhinde konuşmaya...

Paçalarından çekiştirmeye...

*

Öyle çekiştiriyorlarmış ki rantiyeciler...

Öylesine de direniyormuş ki Tunç Soyer...

Sonunda rantiyeciler kumpas kurmaya karar vermişler başkana...

Kurmuşlar da !...

*





Bir sürü iftiralar atmışlar...

Sen ayrı bayrak istiyorsun demişler...

Sen İzmir için ayrı para basmak istiyorsun demişler..

İzmir'in yönetimine merkezi hükümet karışmasın mı istiyorsun demişler...

Sen ayrı eyalet mi olmak istiyorsun demişler...

*

İftiracılar...Kumpasçılar...

Daha bir sürü şeyler söylemişler...

*

Bunları duyan halk...

Başlamış yavaş yavaş homurdanmaya...

Sakin şehrin halkı sakin sakin yaşarken...

Bir kurtta düşmemiş değil akıllarına...

Yoksa demiş?...

Sakin sakin soyuluyor muyuz...

*

Ama Başkan da çok kurnazmış...

Başlamış halkın karşısında ağlamaya yakınmaya...

"Ben hizmet etmek istiyorum...

Ben sizi çok seviyorum...

Ama paçamdan tutuyorlar...

Size hizmet etmemi engelliyorlar...

Bana iftira atıyorlar" demiş...

*

Demiş te !...

Halk ta artık gerçekleri yavaş yavaş öğrenmeye başlamış...

*

Biliyorlarmış ta...Bir türlü anlatamıyorlarmış...

Bu sakin şehirde yaşayanlar...

Seferihisarın en güzel cennet gibi bir koyun...

121612 metre kare...

Yani 121 dönümden fazla arazisiyle muazzam bir koy...

On dokuz milyon sekiz yüz atmış bin liraya...

Tıpış tıpış...

Cani gönülden...Helalinden satıldığını...

*

Sayın Kılıçdaroğlu...

Gördün mü şu kumpasçıları rantçıları...

Koruduğun Tunç Soyer'in neler yaptığını...

*

Sen devam et...

Bana bir masal anlat...

İçinde rant olsun... Kumpas olsun...