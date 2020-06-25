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Valiliklere gönderildi: 65 yaş üstüne turizm amaçlı seyahat izni | VİDEO

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Giriş: 25.06.2020 11:19
Güncelleme:25.06.2020 11:23
Son dakika haberi... Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak. 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

Genelgeye göre;

3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

65 yaş üstüne turizm amaçlı seyahat izni
65 yaş üstüne turizm amaçlı seyahat izni
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