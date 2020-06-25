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Miçotakis ve Macron'dan Türkiye görüşmesi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos ve Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, 'nin 'deki çalışmaları üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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MİÇOTAKİS VE MACRON'DAN TÜRKİYE GÖRÜŞMESİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos 'in Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde , ve ekonomideki son gelişmeler ele alındı.

GÜNDEMLERİ DOĞU AKDENİZ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile 30 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Türkiye, Doğu Akdeniz ve ekonomideki son gelişmeleri ele aldı.

Miçotakis ve Macron'un görüşmede Temmuz ayındaki AB liderler zirvesinde Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda ortak tutum takınma konusunu ele aldıkları iddia edildi.

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